27 Mart Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

26 Mart Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Mart Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Mart Cumartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 3353717

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAYTAR, BEKTAŞ, BOZDAĞ, DAĞ, DUBA, EKİN, GARİP, GÖÇER, GİRDAP, KADIRGA, KAYALI, KIRBAÇ, KONUK, MEŞRUTİYET, MİS, NALBANT, ORUÇ, OSMANPAŞA, OYACI, OYMAK, SAKA, SANDAL, SARI TURNA, SEMAH, SEYHAN, TRAKYA, ZEMZEM, ÇAKMAKLI, ÖZCAN, ÜZENGİ, ŞEHİT P. ER TURHAN TURAN, ŞEHİT P.KD.YZB.HÜSEYİN KUTLU sk// BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah TAŞKÖPRÜ sk bölgelerinde 27/03/2021 00:30:00 - 27/03/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3337068

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-688, G-689, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-720, G-722, G-723, G-727, G-728, G-729, G-732, G-734, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-753, G-755, G-800, G-811, G-819, G-821, G-823, G-838, G-846, G-849, G-850, G-855, G-864, G-870, G-871, G-872, G-876, G-882, G-893, G-906, G-907, G-911, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk bölgelerinde 27/03/2021 10:00:00 - 27/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3337135

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL sk bölgelerinde 27/03/2021 12:00:00 - 27/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...