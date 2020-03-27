27 Mart Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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İstanbul, 27 Mart, Güncel

27 Mart Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

27 Mart Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

27.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:10
27 Mart Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Mart Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

27 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, BİROL, DR. NÂSIRBEY, EMEK, GÜLEÇ, KÜRKÇÜ BOSTANI, MOROVA, PAZAR TEKKESİ, SEFA BOSTANI, TATLIPINAR, ŞEHİT ALPAY BAŞARAN sk 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410956)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CERRAHPAŞA, SORGUÇCU, SİNEKLİ BAHÇE ARALIĞI sk/ HASEKİ SULTAN mah AHMET KÂHYA CAMİİ, CERRAHPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HACI BAYRAM MEKTEBİ, HASEKİ, KAFESÇİ İSMAİL, KÜPEŞTECİLER, TURGUT ÖZAL MİLLET, TÜTÜNCÜ HASAN sk 17:30-18:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410961)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk/ HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI, ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY sk/ SEYYİD ÖMER mah BEKİRPAŞA CAMİİ, CEVDETPAŞA, EMRULLAH EFENDİ, HÜSEYİN KAZIM, KIZILELMA, SIRRIPAŞA, TUTYA, ZİYA GÖKALP, ÖMER SEYFETTİN, ŞAİR MEHMET EMİN sk 15:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410960)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah DUDU ODALARI, HAMALBAŞI sk 11:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2412653)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKIŞLI, ASLANGAZİ, AYDOĞAN, DEDELER, MİRAY, ULVİ sk 14:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415517)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah EMRULLAH, FATİH sk/ İSLAMBEY mah FATİH sk 01:00-02:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2414301)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-728, G-729, G-731, G-732, G-750, G-751, G-755, G-770, G-814, G-820, G-821, G-854, G-855, G-871, G-872, G-879, G-882, G-906, G-911, G-912 sk 09:00-13:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415490)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah GÜNEŞ, UZAY, YAKAMOZ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415738)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk/ MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, YAKUT, ZÜMRÜT sk/ MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, YILMAZ sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415750)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 12., 13., NAMIK KEMAL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415446)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AKAY ARALIĞI, CEMAL SURURİ, DEMİRCİ, PELİT, ÇİMEN 1 sk, HARMANYOLU ÜST SOKAK 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416730)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ADEM, AKŞAM, AMAÇ, ANT, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYAN, AZİM, AZİZ, AŞİYAN, GÜMÜŞHANE sk , ANT SOKAK 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416740)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, CERRAHPAŞA, DİVAN, YEŞİLYURT, YUSUF NALKESEN sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416036)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2274. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415960)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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