27 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 27 Mart 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Uruguay - Portekiz 00:30 Spor Manşet 02:00 2018 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' FRANSA - ARJANTİN 02:00 Fransa - Arjantin 02:10 Bir Zamanlar Futbol 03:10 Spor Manşet 03:40 Spor Artı 04:40 Spor Artı 05:10 Bundesliga 05:35 FORMULA E SOKAK YARIŞLARI 06:00 FUTBOL AKŞAMI 06:10 Formula E Sokak Yarışları 06:35 Freestyle 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları 07:00 CANAVAR ARABALAR 07:50 Takvim Yaprakları 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 İngiltere Premier Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:25 Premier Lig 10:25 LİVERPOOL GOLLER 10:40 Cristiano Ronaldo Goller 10:50 Muhammed Salah Goller 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Spor Manşet 12:30 Futbolun En Büyük Sahnesi 12:55 Spor Kitaplığı 13:00 Spor Stüdyosu 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 15:00 Gündem Futbol 16:00 Spor Manşet 17:40 MUHAMMED SALAH GOLLER 17:40 Bundesliga 17:50 CRİSTİANO RONALDO GOLLER 18:00 Spor Merkezi 19:30 Spor Ana Haber 20:00 İngiltere Premier Lig Goller 20:15 Fransa - Arjantin 20:15 2018 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' BREZİLYA - BELÇİKA 20:15 Brezilya - Belçika 22:00 Futbol Akşamı 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com