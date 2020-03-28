27 Mart 2020 Haberleri
27 Mart 2020 Manşet Haberleri.
28.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:18
- Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
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- Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
- Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
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- Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı
- Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak
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- Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
- Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
- Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak
- Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
- Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
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- Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
- Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
- Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
- Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
- Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
- Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
- BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması
- Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
- Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
- Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
- Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
- Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
- Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı
- Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
- Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım
- Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak
- İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı
- Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
- Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var