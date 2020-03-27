27 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 27 Mart 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 İyi Akşamlar İstanbul 02:00 Süper Lig Maç Özetleri 02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 02:45 Süper Lig Top 10 03:00 beIN Manşet 03:30 Maç Saati 04:00 Maç Saati 05:45 Süper Lig Kısa Özet 05:45 TFF 1. Lig Top 10 06:00 beIN Manşet 07:00 Maç Saati 08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:45 Maç Saati 09:15 Maç Saati 11:00 İyi Akşamlar İstanbul 12:00 Maç Saati 13:45 26 Haftanın En İyi 11'i 13:45 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 14:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet 14:15 UEFA Avrupa Ligi Kısa Özet 14:30 beIN Wellness 14:30 Taraftar 15:30 Maç Saati 15:30 Süper Lig Top 10 16:00 Süper Lig Maç Özetleri 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:45 Süper Lig Top 10 18:00 Haftanın Öyküleri 18:00 beIN Manşet 19:00 beIN Wellness 19:00 Taraftar 19:30 Maç Önü 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 21:00 beIN Manşet 21:15 Devre Arası 22:00 Maç Saati 22:30 Süper Lig Maç Sonu 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com