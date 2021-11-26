27 Kasım Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Kasım Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Kasım Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 8197397

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk// BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, YİĞİTTÜRK, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 27/11/2021 09:00:00 - 27/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8197432

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1712., ONGÜN, İSTİKLAL sk/ KAYABAŞI mah 1718., 1729., 1735., AKALIN, AKAR, ALPAY, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, FUNDA, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, KARTANESİ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, PANAYIR, SARP, SATİN, TOMURCUK, TUTUM, UÇURTMA, UĞURLU, YAPRAK, YİĞİTALP, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk/ ŞAMLAR mah 19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, 2842., 29 EKİM, 29 MAYIS, 30 AĞUSTOS, BOZKARA, CENNETKUŞU, DEĞERMİHİÇ, ESTERGON, FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, GİRİT ÇIKMAZI, HANEDAN, HÜRMET, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, KOŞAR ÇIKMAZI, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, MODANLI, OKUL, PAMUKKALE, PARILTI ÇIKMAZI, RÜZGARLIBAHÇE, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU, TOPÇUOĞLU, TÜRKBÜKÜ, UÇURTMA, YAVUZHAN, YAZICI, ZEYTİNLİBAHÇE, ZİYARET, ÇAMLIBEL, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah VOLKAN sk bölgelerinde 27/11/2021 10:00:00 - 27/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8183317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce Yassiören Mahallesi mah Hifa Sokak bölgelerinde 27/11/2021 12:00:00 - 27/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8186316 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÖK, KIZILCIK, ORMANLI, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 27/11/2021 09:00:00 - 27/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8197376 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BALABAN, BOSTAN, IHLAMUR YOLU sk bölgelerinde 27/11/2021 13:00:00 - 27/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR

NO: 8165511 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 976., 977., 978., 980., 981., 982., 983., 989., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 27/11/2021 09:00:00 - 27/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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