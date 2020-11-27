27 Kasım Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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27 Kasım Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

27.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:52
27 Kasım Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

27 Kasım Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 27 Kasım Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

27 KASIM CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

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Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah,Yunus Emre Mah,İslambey Mah,Hicret Mah,Anadolu Mah,Atatürk Mah,Boğazköy İstiklal Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.11.2020 08:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.11.2020 11:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Müeyyetzade Mah,Kemankeş Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Tom Tom Mah,Yenişehir Mah,Hacı Mimi Mah,Bereketzade Mah,Cihangir Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Emekyemez Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattı Arızası Giderilmiştir. Hatta Basınç Düşüklüğü Devam Etmektedir.

Başlama Tarihi : 27.11.2020 01:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Mecidiye Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Türkali Mah,Bebek Mah,Arnavutköy Mah,Abbasağa Mah,Kuruçeşme Mah,Cihannuma Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattı Arızası Giderilmiştir. Hatta Basınç Düşüklüğü Devam Etmektedir.

Başlama Tarihi : 27.11.2020 01:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.11.2020 12:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Rüstempaşa Mah,Sarıdemir Mah,Kalenderhane Mah,Molla Hüsrev Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Yavuz Sinan Mah,Süleymaniye Mah,Tahtakale Mah,Hoca Gıyasettin Mah,Balabanağa Mah,Balat Mah,Alemdar Mah,Ayvansaray Mah,Demirtaş Mah,Hacıkadın Mah,Beyazıt Mah,Cibali Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattı Arızası Giderilmiştir. Hatta Basınç Düşüklüğü Devam Etmektedir.

Başlama Tarihi : 27.11.2020 01:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 27.11.2020 12:25

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Yunus Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.11.2020 11:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.11.2020 12:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattı Arızası Giderilmiştir. Hatta Basınç Düşüklüğü Devam Etmektedir.

Başlama Tarihi : 27.11.2020 01:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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