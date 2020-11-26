27 Kasım Cuma hutbesi yayınlandı! 27 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Kasım Cuma günü okunacak Cuma Hutbesi'ni yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 27 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 27 Kasım Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

FAYDASIZ İŞLERİ TERK ETMEK KULLUĞUN GÜZELLİĞİNDENDİR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: "(Müminler) boş söz işittikleri

zaman ondan yüz çevirirler ve 'Bizim

yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size!

Esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok'

derler."1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem

(s.a.s) şöyle buyuruyor: "Faydasız işleri terk

etmesi, bir kişinin iyi Müslüman

olmasındandır."

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Aziz Müminler!

Güzel dinimiz İslam, hayatımızın her

safhasında faydalı, hayırlı ve anlamlı işlerle

meşgul olmamızı emreder. Sözün en doğrusunu

söylememizi ve en güzeline uymamızı tavsiye

eder. Dünya ve ahiret hayatımıza faydası

dokunmayan, vakit ve emek israfına yol açan

beyhude işlerden uzak durmamızı öğütler.

Kıymetli Müslümanlar!

Sahip olduğumuz değerler ve Rabbimizin

bize bahşettiği nimetler, gereksiz ve amaçsız yere

harcanamayacak kadar değerlidir. Bu bilinci

taşıyan her Müslüman, kendisine ve çevresine

fayda vermeyen, boş işlerden uzak durur. Asılsız

sözlere, fuzuli düşüncelere itibar etmez. Aklını ve

yüreğini iyilik yolunda, Allah'ın rızasına uygun

işlerde kullanır.

Değerli Müminler!

Kur'ân-ı Kerîm'e göre, kurtuluşa eren

müminlerin en belirgin vasıflarından biri de

kendilerini ilgilendirmeyen, mâlâyânî işlerden

uzak durmalarıdır.3

Öyleyse, sözümüz, fikrimiz, vicdanımız ve

ahlâkımızla kâmil bir mümin olmaya gayret

edelim. Unutmayalım ki faydasız işlere olan

uzaklığımız ölçüsünde Müslümanlığımız

güzelleşecek, kulluğumuz Allah katında kıymet

kazanacaktır. Kendi kusurlarıyla meşgul olmaktan

başkalarının kusurunu göremeyenlere ne mutlu!