27 Kasım Cuma hutbesi yayınlandı! 27 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!
Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Kasım Cuma günü okunacak Cuma Hutbesi'ni yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 27 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!
Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 27 Kasım Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.
FAYDASIZ İŞLERİ TERK ETMEK KULLUĞUN GÜZELLİĞİNDENDİR
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: "(Müminler) boş söz işittikleri
zaman ondan yüz çevirirler ve 'Bizim
yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size!
Esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok'
derler."1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem
(s.a.s) şöyle buyuruyor: "Faydasız işleri terk
etmesi, bir kişinin iyi Müslüman
olmasındandır."
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Aziz Müminler!
Güzel dinimiz İslam, hayatımızın her
safhasında faydalı, hayırlı ve anlamlı işlerle
meşgul olmamızı emreder. Sözün en doğrusunu
söylememizi ve en güzeline uymamızı tavsiye
eder. Dünya ve ahiret hayatımıza faydası
dokunmayan, vakit ve emek israfına yol açan
beyhude işlerden uzak durmamızı öğütler.
Kıymetli Müslümanlar!
Sahip olduğumuz değerler ve Rabbimizin
bize bahşettiği nimetler, gereksiz ve amaçsız yere
harcanamayacak kadar değerlidir. Bu bilinci
taşıyan her Müslüman, kendisine ve çevresine
fayda vermeyen, boş işlerden uzak durur. Asılsız
sözlere, fuzuli düşüncelere itibar etmez. Aklını ve
yüreğini iyilik yolunda, Allah'ın rızasına uygun
işlerde kullanır.
Değerli Müminler!
Kur'ân-ı Kerîm'e göre, kurtuluşa eren
müminlerin en belirgin vasıflarından biri de
kendilerini ilgilendirmeyen, mâlâyânî işlerden
uzak durmalarıdır.3
Öyleyse, sözümüz, fikrimiz, vicdanımız ve
ahlâkımızla kâmil bir mümin olmaya gayret
edelim. Unutmayalım ki faydasız işlere olan
uzaklığımız ölçüsünde Müslümanlığımız
güzelleşecek, kulluğumuz Allah katında kıymet
kazanacaktır. Kendi kusurlarıyla meşgul olmaktan
başkalarının kusurunu göremeyenlere ne mutlu!