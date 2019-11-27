27 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

27.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:28

Milli karateci Ali Sofuoğlu: Tokyo'da altın madalya için elimizden geleni yapmak istiyoruz

"Olimpiyatlarda 8 kategoriden 8'ini de alabilecek güce sahibiz"

"Karatenin olimpiyatlarda olması bizim için hayallerimize ulaşmanın kapısı""Bu kulübü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

BEŞİKTAŞ - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇINA DOĞRU 12.15 Slovan Bratislava, İstanbul Havalimanı'na gelecek.16.30 Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.17.00 Beşiktaş, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak.18.30 Konuk ekibin teknik direktörü Martin Sevela ve bir oyuncu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.19.00 Slovakya temsilcisi maçın son provasını gerçekleştirecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ROMA MAÇINA DOĞRU12.30 İtalyan ekibi kendi tesislerinde son antrenmanını yapıp, İstanbul'a hareket edecek.18.00 Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk ve bir oyuncu basın mensuplarının karşısına çıkacak.18.30 Temsilcimiz, karşılaşma öncesi son idmanını gerçekleştirecek.20.00 Roma'nın teknik patronu Paulo Fonseca ile bir futbolcu basın toplantısı gerçekleştirecek.

TRABZONSPOR - GETAFE MAÇINA DOĞRU16.30 Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman ile kaleci Erce Kardeşler basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.17.00 Trabzonspor yarınki mücadele için son çalışmasına çıkacak.18.00 Misafir takımın teknik direktörü Jose Bordalas ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.18.30 İspanyol ekibi, basın toplantısının ardından antrenman yapacak.

FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertli ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına yapacağı antrenman ile devam edecek.

GALATASARAY15.00 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (GSYİAD) "Sarı Kırmızı Kareler" adı altında yapılan yarışmasının ödül töreni yapılacak.UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5'İNCİ HAFTA20.55 Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)20.55 Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere)23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)23.00 Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya)23.00 Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)23.00 Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya)23.00 Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz)23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda) (Mehmet Zeki Çelik - Yusuf Yazıcı)

BASKETBOL - 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak. Kuraya, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da aralarında bulunduğu 16 ekip katılacak. Türkiye, torbaların dünya sıralaması doğrultusunda belirlendiği kura çekiminde Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko ile 3'üncü torbada yer alacak. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, olimpiyatlara katılma hakkı kazanacak.

- FIBA Europe Cup17.00 Bahçeşehir Koleji - CSU Sibiu20.30 Pınar Karşıyaka - Phoneix BrükselEuroleague19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Famila Schio22.00 Bourges Basket - Çukurova Basketbol KulübüFIBA Euro Cup19.30 Galatasaray - ACS Sepsi21.00 CCC Polkowice - OGM Orman Gençlik

VOLEYBOLCEV Şampiyonlar Ligi

21.00 Nova KBM Branik Maribor - VakıfBank

Kaynak: DHA