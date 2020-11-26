27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar! Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları!
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27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar! Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları!

26.11.2020 23:57 | Son Güncelleme: 27.11.2020 00:00
27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar! Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları!

Cuma günü geldi! Mübarek anlardan cuma günü, tüm Müslüman dünyası camilerde cuma namazı için saf tutuyor. Dualar ve ibadetlerle geçen bugün, özel dualı cuma mesajlarıyla sevdiklerinizi gülümsetin. Farklı cuma mesajları sayesinde çevrenizdekilere günün anlamını anımsatın. İşte, 27 Kasım 2020 kısa ve öz cuma mesajları...

Hayırlı Cumalar! İslam aleminin haftalık bayramı cuma günü geldi. Cemaat ile kılınan cuma namazı ardından sevdiklerinizle paylaşacağınız resimli, yazılı cuma mesajları araştırılıyor. İşte, WhatsApp, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden gönderilecek, SMS atılacak cuma mesajları...

WATSAPP INSTAGRAM FACEBOOK CUMA MESAJLARI

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin. Cumamız Mübarek Olsun.

" Din kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır." (Tirmizi) Hayırlı Cumalar.

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27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar! Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları!

3 dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına ettiği dua. (İbn m. Dua 11)

Ve; Dünyadaki en büyük gurbet, insanın Rabbine uzak kalmasıdır. "Cumanız mübarek olsun.

Gönlü güzel insanların gönlünde olmak güzeldir. Hayırlı cumalar.

27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar! Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları!

Dediler ki "Yücesin sen (ya Rab!). Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur Şüphesiz sen bilensin, hakîmsin.'' (Bakara 32).

"Hayâ, nerede bulunursa orayı güzelleştirir. Hayâsızlık da nerede bulunursa orayı çirkinleştirir." (Tirmizi, Birr 47).

Dünyaya ait işler bizlerin gözlerinde kırılmaya mahkum camdan şişeler, eşyalar gibidirler. Ey insanoğlu sen sırf bu dünya için mi yaratıldın da sadece bu dünyanın işleri peşinde koşarsın. Cumanız mübarek olsun…

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