27 Kasım 2021 Haberleri
27 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Mustafa Sarıgül elini taksinin kaputuna vurarak haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem
- Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezonu kapattı
- İzmir'de MHP'den 3 meclis üyesi istifa etti
- Antalya'da hortum ağaçları kökünden söktü
- Van, 11 dakika arayla iki depremle sallandı
- Sergen Yalçın'ın istifası kabul edilecek mi? Ahmet Nur Çebi'den ayrılığın önünü açacak sözler
- İstanbul'a dönen Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili pozlarıyla büyüledi
- 2021 Türkiye güzeli Dilara Korkmaz bikinili pozlarıyla nefes kesti
- Serkan Kaya'nın acı günü! Babasını kaybetti
- Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Giresunspor hezimetinin ardından Sergen Yalçın'dan istifa sözleri
- Sergen Yalçın'dan taraftarın tezahüratına ipleri koparacak cevap: Ben oynamıyorum
- Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak
- İntihar girişiminde bulunan sanatçı Zerrin Özer apar topar hastaneye kaldırıldı
- Cep telefonu almayan ailesine kızıp sırra kadem basan çocuk, aç ve yorgun halde geri döndü
- Beşiktaş'ta büyük kriz patlak verdi! Tribün 'Hesap ver' dedi, Sergen Yalçın oralı olmadı
- Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk yurt dışına kaçarken yakalandı
- Dolmabahçe'de kabus gecesi! Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark
- Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi
- Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın tankerin altında kaldı
- Dolmabahçe'de çileden çıkan taraftarlar hep bir ağızdan bağırdı: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin
- Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan'lı paylaşım duygulandırdı
- Bakan Yanık, Müslüme'nin ölümünü cinayet olarak tanımladı: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı
- İzmir'de kendilerine korna çalan vatandaşı tekmeleyen polis görevden uzaklaştırıldı
- Lider, İstanbul'a güle oynaya gitti! Trabzonspor'da yıldız futbolcular takıma geri döndü
- Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi! Hislerini özetlemek için sadece 'Bayılıyorum' diyebildi
- Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı
- Bakan Koca'dan Akşener'in 'Şimdi de siz mi çıktınız?' sözlerine tepki: Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız İstanbul'da tedavi olacak
- Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı netleşti
- Hikmet Karaman galibiyeti unuttu! Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti
- Kılıçdaroğlu'nun 'Mitingimizi yapacağız, herkes görecek' çıkışına Bakan Soylu'dan yanıt
- Ortalık gittikçe kızışıyor! Rusya'nın tüm dünyadan gizlediği ölümcül füze deneyi ortaya çıktı
- HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor
- Berkan'ın çılgın performansı Avrupa kulüplerini baştan çıkardı! 140 milyon liralık teklifle geliyorlar
- Selçuk Bayraktar'ın acı günü! Feci kazada SİHA'ların performans takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti
- Koronavirüsü yenen hamile kadın, pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da! 9 maddelik anlaşma imzalandı
- Casusluktan gözaltına alınan DEVA Parti'li Metin Gürcan'la ilgili soruşturma derinleştirildi! MİT de olayın içinde
- Ağaca çarpan otomobilde eski eşi ölen kadın: Erol, direksiyonu sola çevirdi
- Cep telefonu almayan ailesine kızan 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı
- Başkan Ali Koç hangisine yetişeceğine şaşırdı! Pelkas bavulunu topladı gidiyor
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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