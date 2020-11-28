27 Kasım 2020 Haberleri
28.11.2020 01:15 | Son Güncelleme: 28.11.2020 01:20
27 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
- Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti
- Çin'in 'Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil' iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor
- Bakan Soylu'dan Adil Öksüz ve Zekeriya Öz isyanı: Interpol, kırmızı bültenleri askıya alıyor
- Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti
- İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi sektörün devlerini ağırlıyor
- Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek
- İran'dan İsrail'e suikast mesajı: Trump dönemi bitmeden savaş peşinde
- Tayvan Parlamentosu karıştı! Milletvekilleri birbirine bağırsak fırlattı
- Derbi öncesi Beşiktaş'ta Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
- RTÜK'e lisans başvurusu yapmayan dijital müzik platformu Tidal'e erişim engeli getirildi
- Trump yine Biden'ı hedef aldı: Beyaz Saray'a ancak hile yapmadığını kanıtlarsa girebilir
- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
- Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?
- Trump'tan İranlı bilim insanı Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin yorumsuz paylaşım
- Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 177 kişi vefat etti, 29 bin 845 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Yeni koronavirüs genelgesi! Derneklerin ve STK'ların her türlü etkinlikleri 3 ay süreyle yasaklandı
- Koronavirüs tedavisinde yeni umut! Colchicine ilacı 2500 kişi üzerinde denenecek
- Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izin süreleri 2 ay daha uzatıldı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak
- Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı
- İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu
- Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor
- Türkiye'ye damga vuran Palu ailesi hakim karşısında! Sanık Tuncer Ustael: Evime bomba attılar
- Antalya'da 24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu
- Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor
- TBMM'de 4 partiden Fransa Senatosu'nun skandal Dağlık Karabağ kararına kınama
- Altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi
- Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı
- Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
- Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti
- Genelev kraliçesi Manukyan'ın mirası davasında, çocuğunun olmadığını gösteren belge mahkemeye verildi
- Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti
- Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?
- Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek
- İlk tesettürlü model Halima Aden, 'Bana göre değil' diyerek mankenliği bıraktı
- Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı
- Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor
- Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü
- Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı