27 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı
27 Kasım 2019 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:15 Wrc
00:20 Haberler
00:25 Binicilik
00:55 Yüzme
01:50 Haberler
01:55 Alp Disiplini
02:25 Alp Disiplini
03:00 Alp Disiplini
03:30 Körling
05:00 Kayakla Atlama
07:00 Kayakla Atlama
08:30 Formula E
09:30 Spor Otomobil
10:30 Kayakla Atlama
11:15 Kayakla Atlama
12:00 Körling
13:30 Olimpiyat Oyunları
14:30 Olimpiyat Oyunları
15:00 Olimpiyat Oyunları
16:00 Kayakla Atlama
17:00 Körling
19:00 Formula E
20:00 Spor Otomobil
21:00 Alp Disiplini
22:30 Haberler
22:35 Golf
23:35 Kayakla Atlama