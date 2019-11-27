27 Kasım 2019 Cnn Türk Yayın Akışı
27 Kasım 2019 Çarşamba günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Gece Haberleri
01:00 Gece Haberleri
01:15 Akıl Çemberi
04:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
08:30 A'dan Z'ye
10:00 10'dan Sonrası
11:00 10'dan Sonrası
11:40 Spor
12:00 Bugün
12:40 Ekonomi
12:51 Hava Durumu
13:00 Bugün
14:00 Bugün
14:40 Hava Durumu
15:00 Günlük
15:35 Ekonomi
15:50 Hava Durumu
16:00 Günlük
16:35 Her Şeyden Önce
17:00 Günlük
17:25 Günün Ekonomisi
17:40 Spor
18:00 Haber
21:00 Tarafsız Bölge