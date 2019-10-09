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27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe: 86 - Çukurova Basketbol: 62

27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Çukurova Basketbol'u 86-62 mağlup eden Fenerbahçe'nin oldu.

09.10.2019 20:34
27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe: 86 - Çukurova Basketbol: 62

27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Çukurova Basketbol'u 86-62 mağlup eden Fenerbahçe'nin oldu.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Sami Özel xx, Tahsin Kuzu xx, Dağder Dağlı xx


Fenerbahçe: Elizabeth Williams xx 8, Ayşe Cora xx, Olcay Çakır Turgut xx 2, Sevgi Uzun xxx 9, Tuğçe Canıtez xxx 10, Alina Iagupova xxxx 25, Cecilia Zandalasini xxx 16, Kiah Irena Stokes x 4, Anna Cruz x 7, Duygu Özen x 3, Esra Ural Topuz x 2


Çukurova Basketbol: Pilar Rodriguez Manso xxx 17, Melis Talay x 3, Nia Coffey xxx 14, Meltem Avcı xx 4, Feride Akalan xx 5, İlayda Güner xx 10, Gabriela Marginean xx 9


1. Periyot: 23-14 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 47-26 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 67-50 (Fenerbahçe lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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