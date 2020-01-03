27. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin Afişi Ankara'dan
İKSEV'in düzenlediği 18. Caz Afişi Yarışmasını, Ankara'dan katılan Muhammet Ceyhan'ın afişi kazandı. Caner Girgin ikinci, Betül Kılıç ise üçüncü oldu.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) açtığı "18. Caz Afişi Yarışması" sonuçlandı. Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü yüksek lisans öğrencisi Muhammet Ceyhan'ın çalışması 27. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin afişi olarak seçildi.
Prof. Dr. Hakan Ertep, Cihangir Elmaskaya, Maksude Kılıç, Kutsal Lenger, Hüseyin Ekinciler, Okan Özgen ve Ayşe Tatari'den oluşan seçici kurul, ikinciliği Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu Caner Girgin, üçüncülüğü ise Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğrencisi Betül Kılıç'ın çalışmasına verdi.
18. Caz Afişi yarışmasına Türkiye'nin hemen her yerinden 356 Afiş katıldı. İki afiş şartnameye uymadığı gerekçesi ile diskalifiye edildi.
Ödüllü afişlerle birlikte toplam 31 Afiş 27. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sergilenecek. Ödüller ve katılım belgeleri Festival'in açılış konserinden önce verilecek.