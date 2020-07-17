"27. İstanbul Caz Festivali"nin genç cazcıları açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"27. İstanbul Caz Festivali"nin genç cazcıları açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle sonbahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan "27. İstanbul Caz Festivali" kapsamındaki Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler açıklandı.

17.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:51

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle sonbahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan "27. İstanbul Caz Festivali" kapsamındaki Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler açıklandı.

Genç Caz değerlendirme konserleri, Bakanlık tarafından hazırlanan "Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi" doğrultusunda koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak, 11-12 Temmuz'da Salon İKSV'de seyircisiz olarak gerçekleştirildi.

Konserler aynı zamanda ilk kez İKSV'nin YouTube kanalından canlı olarak yayımlandı.

Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenen "Genç Caz Konserleri" için grup ve solo projeler arasından Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Duo Project ve Udgang Trio seçildi.

Seçilen grup ve solo projeler, festivalin "Parklarda Caz" konserleri etkinliklerinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmanın yanı sıra onları profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı da amaçlayan Genç Caz'ın seçici kurulunda bu yıl, müzisyen Aycan Teztel, Ayşe Tütüncü, Cenk Erdoğan, Feridun Ertaşkan, Hülya Tunçağ, Kalben, Selen Gülün, Volkan Öktem, gazeteci Yekta Kopan, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun Ekonomi
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı 3. Sayfa
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi Güncel
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru Magazin
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor Dünya
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı Spor
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Boris Johnson, İngiltere'de maçlara Ekim ayından itibaren seyirci alınabileceğini söyledi
Boris Johnson, İngiltere'de maçlara Ekim ayından itibaren seyirci alınabileceğini söyledi
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Erkan Baş Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Adana Ankara İngiltere
Şu an buradasınız: "27. İstanbul Caz Festivali"nin genç cazcıları açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 14:23:16. #1.15#
title