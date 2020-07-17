"27. İstanbul Caz Festivali"nin genç cazcıları açıklandı İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle sonbahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan "27. İstanbul Caz Festivali" kapsamındaki Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler açıklandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle sonbahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan "27. İstanbul Caz Festivali" kapsamındaki Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler açıklandı.

Genç Caz değerlendirme konserleri, Bakanlık tarafından hazırlanan "Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi" doğrultusunda koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak, 11-12 Temmuz'da Salon İKSV'de seyircisiz olarak gerçekleştirildi.

Konserler aynı zamanda ilk kez İKSV'nin YouTube kanalından canlı olarak yayımlandı.

Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenen "Genç Caz Konserleri" için grup ve solo projeler arasından Afroloji, An Quartet, Büşra Kayıkçı, Deli Bakkal, Saynur Eren Duo Project ve Udgang Trio seçildi.

Seçilen grup ve solo projeler, festivalin "Parklarda Caz" konserleri etkinliklerinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmanın yanı sıra onları profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı da amaçlayan Genç Caz'ın seçici kurulunda bu yıl, müzisyen Aycan Teztel, Ayşe Tütüncü, Cenk Erdoğan, Feridun Ertaşkan, Hülya Tunçağ, Kalben, Selen Gülün, Volkan Öktem, gazeteci Yekta Kopan, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyor.

Kaynak: AA