27. İstanbul Caz Festivali ertelendi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 27 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 27. İstanbul Caz Festivali, COVID-19 salgını sebebiyle sene içinde ileri bir tarihe ertelendi.
27.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:08
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 27 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 27. İstanbul Caz Festivali, COVID-19 salgını sebebiyle sene içinde ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: Dunya.com