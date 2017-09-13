27'inci Uluslararası Kâtibim Festivali 90'lar Sokağı'yla Geliyor

Etkinlik kapsamında 1990'lı yılların kültürünü yansıtan bir sokak kurulacak.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Yazın son günlerini Üsküdar'ımızda kültür, sanat ve eğlence ile uğurlamak için tüm İstanbulluları bekliyoruz" dedi.

Üsküdar Belediyesi, 27 yıldır devam eden Kâtibim Festivali'ni, bu yıl 15 – 17 Eylül tarihleri arasında Harem Otoparkı'nda düzenleyecek. 15 Eylül Cuma akşamı Klasik otomobillerin Üsküdar turu ve kortej yürüyüşü ile başlayacak olan etkinlikler kapsamında üç gün boyunca konserler, şiir dinletileri, söyleşiler, tasarım atölyeleri, tiyatrolar ve halk oyunları gösterimleri düzenlenecek.

Festivalle ilgili açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, tüm İstanbulluları üç gün boyunca sürecek etkinliklere davet etti. Farklı ülkelerin kültürlerinin yanı sıra söyleşiler, şiir dinletileri, tiyatro gösterileri ve konserlerle dolu dolu bir festival düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyen Türkmen, "Yazı Üsküdarımızda kültür, sanat ve eğlence ile uğurlamak için tüm İstanbulluları bekliyoruz" dedi.

FESTİVALİN İLK GECESİ DEMET AKALIN KONSER VERECEK

Üç gün sürecek festival kapsamında her akşam farklı konserler düzenlenecek. Ceyhun Yılmaz'ın sunuculuğunu yapacağı açılış gecesinde Demet Akalın konser verecek. İkinci gün düzenlenecek nostalji gecesinde ise Neşe Karaböcek ve Yeliz'in sahne alırken festival üçüncü gününde Karmete ve Kubat konserleriyle kapanacak.

ALTI ÜLKE DANSLARIYLA GELİYOR

Bu yıl festivale Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek, Hindistan ve İran geleneksel halk danslarıyla katılıyor. Mehteran Gösterisi ise üç gün boyunca katılımcılara farklı deneyimler yaşatacak.

DİJİTAL HACİVAT KARAGÖZ

Festivalde çocuklar da unutulmadı. Çocuk oyunları, kukla gösterileri, 600 sünnet edilmiş çocuğun sünnet şöleninin yanı sıra Hacivat ve Karagöz gösterisi ilk kez dijital ortamda sergilenecek.

EMEKTAR FUTBOLCULAR PLAJ FUTBOLUNDA

Festival kapsamında spor müsabakaları da yapılacak. Sokak basketbolu turnuvasının yanı sıra kurulacak suni plajda futbol müsabakaları yapılacak. Düzenlenecek gösteri maçına ise ünlü eski futbolcular katılacak.