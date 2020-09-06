27'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı gala konseriyle yapıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 27'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı gala konseri ile yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 27'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı gala konseri ile yapıldı.

Mart ayından itibaren yaşanan pandemi sürecinde sahnelerden ayrı kalan Devlet Opera ve Balesi, yeni normalleşme kuralları kapsamında ilk kez Haziran ayında düzenlediği antik açık hava konserlerinde uyguladığı hijyen ve sosyal mesafe kurallarını 27'inci Uluslararası Aspendos Opera ve Bales Festivali'nde de uyguladı. Sahne önünde ve arkasında alınan sağlık önlemleri ile sanatçıların ve çalışanların korunduğu konserde, dünyada ilk kez orkestradaki üflemeli enstrümanlar için önünde flexiglass bariyerler bulunan nota sehpaları kullanıldı. Temsiller esnasında seyirci kapasitelerinin maksimum yarısı kadar koltuk satışı yapıldı. Sanatçılar arasında sosyal mesafe kuralları gözetilerek seçilen uygun eserlerin buluşturulduğu etkinlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen pandemi kurallarına uyuldu.

Devlet Opera ve Balesi solistleri soprano Simge Büyükedes, mezzo-sopranı Ferda Yetişer, tenor Efe Kışlalı ve bariton Erap Kıyıcı, orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde seyircilere Aspendos Antik Tiyatro'da unutulmaz bir gece yaşattı. Yerli ve yabancı birçok turistin izlediği konser büyük beğeni topladı. Gala konserini davetlilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal da izledi.

Festival, 9 Eylül tarihinde "3 soprano-3 bas" konseri ile devam edecek. Aspendos Antik Tiyatrosu'nun muhteşem atmosferinde gerçekleşecek olan festivalde opera aryalarından napolitenlere, senfonik halk türkülerinden klasik sanat müziğine uzanan geniş bir repertuvar ile Türk ve dünya sahnelerinde başarılarını kanıtlamış solistler soprano Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önol ve Esin Talınlı ile bas Tuncay Kurtoğlu, Tevfik Rodos ve Zafer Erdaş sahnede olacaklar. Orkestra şefi Tulio Gagliarda yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası solistlere eşlik edecek. Festival, 12 Eylül'de "Genç Opera Yıldızları" konseriyle sona erecek.

(Burak Yalman/İHA)

Kaynak: İHA