27 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden 27 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 27 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 27 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 27 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden 27 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 27 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 27 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 27 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

27 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 45.213 test yapıldığı ve 1.372 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 17 kişi hayatını kaybetti ve 1.984 kişi iyileşti.

27 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

27 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 195.883 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.082'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 984, toplam entübe hasta sayısının ise 366 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 169.182 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz."

İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/zWgFRuq0LH

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2020

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Kaynak: Tamindir