27 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi
GALATASARAY13.00 Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni transferler Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş ve Burak Mert ile sözleşmesi uzatılan Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Melih Sıratça ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni gerçekleştirilecekKADINLAR DÜNYA KUPASI Çeyrek Final - 22.
GALATASARAY
13.00 Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni transferler Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş ve Burak Mert ile sözleşmesi uzatılan Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Melih Sıratça ve Ertuğrul Gazi Metin için imza töreni gerçekleştirilecek
KADINLAR DÜNYA KUPASI
Çeyrek Final -
22.00 Norveç - İngiltere
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
17.30 Madagaskar - Burundi
20.00 Senegal - Cezayir
23.00 Kenya - Tanzanya
BASKETBOL
Kadınlar EuroBasket
13.00 İsveç - Karadağ
15.30 Fransa - Çekya
17.00 Macaristan - Slovenya
18.30 İngiltere - Litvanya
18.45 Rusya - Belçika
19.30 TÜRKİYE - İtalya
21.00 Ukrayna - İspanya
21.30 Belarus - Sırbistan
Kaynak: DHA
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