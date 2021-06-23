27 Haziran Pazar günü yasak var mı? Bu hafta Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?
Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar günü yasak var mı? Bu hafta Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni gelişmeleri paylaştı Buna göre, 27 Haziran Pazar günü yasak var mı? Bu hafta Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine kararları ne zaman uygulanmaya başlayacak?
27 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü yasağın kaldırıldığını duyurdu. Kabine Toplantısı kararları 1 Temmuz itibari ile uygulanmaya başlanacak.
SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.
• Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.
• Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.
• Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.