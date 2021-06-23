27 Haziran Pazar günü yasak var mı? Bu hafta Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar günü yasak var mı? Bu hafta Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?