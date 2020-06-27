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27 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

GALATASARAY18.00 Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra kampa girecek.

27 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi
27.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:37

GALATASARAY

18.00 Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra kampa girecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar salı gününe kadar izin yapacak.

SÜPER LİG18.30 Fenerbahçe - BtcTurk Yeni Malatyaspor21.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü21.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

TFF 1'İNCİ LİG17.30 Eskişehirspor - Altay17.30 Osmanlıspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor20.00 Ekol Göz Menemenspor - Boluspor20.00 Adana Demirspor - Giresunspor

AVRUPA'DAN FUTBOL16.30 Werder Bremen - Köln (Ömer Toprak, Nuri Şahin)16.30 Freiburg - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)16.30 Union Berlin - Fortuna Düsseldorf (Yunus Mallı - Kaan Ayhan, Kenan Karaman)18.00 Celta Vigo - Barcelona (Okay Yokuşlu)

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN İLK AT YARIŞI KOŞUSU

18.30 At yarışlarında ilk kez programa dahil edilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları Koşusu yapılacak. 4 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının yarışacağı koşu, Ankara 75'inci Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.


Kaynak: DHA

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