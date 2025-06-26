27 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

27 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Haziran Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 27 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 27 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

27 HAZİRAN CUMA HUTBESİ

27 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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