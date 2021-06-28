27 Haziran 2021 Haberleri
27 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Son anket sonuçlarında görülmemiş sürpriz! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü
- Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita, kente geldi
- Moldovalı genç kız, Karasu'da girdiği denizde boğuldu
- Yüzde 20 zam gelen tavuk etiyle ilgili bir kötü haber daha! Fiyatların düşmesi beklenmiyor
- Denizi kirletme yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi boğazından falçatayla yaralandı
- Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü
- Alibeyköyspor'un soyunma odasına çamaşır suyu dökülünce futbolcular devre arasını sahada geçirdi
- Asya ülkesi Bangladeş'te patlama: 7 ölü, 50 yaralı
- Yanındaki tabanca ile kurşun yağdırdı! Kardeşler arasındaki kavga, cinayetle son buldu
- 63 yaşındaki Sharon Stone, bikinili pozuyla hayranlarını büyüledi
- Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu
- Montpellier, Fransa'da azalan yayın gelirleri sonrası Belhanda transferini askıya aldı
- Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti
- CHP'de yeni parti içi muhalefet dalgası! Eleştirileri sıralayıp pazartesi toplanma kararı aldılar
- Seren Serengil 'Makyajsız halim' diyerek fotoğraf paylaştı, kimse ona inanmadı
- Arjantin'de köpek, konuşma yapan belediye başkanının üzerine idrarını yaptı
- EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'yı 2-0 yenen Çekya, çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu
- Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, Club Brugge yolcusu
- Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
- Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı
- Tüpün hortumunu kesip çakmak çaktı! Şiddetli patlamada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
- Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Galatasaray, Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti
- İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor
- Aksilik bir türlü yakasını bırakmadı! Uçurumdan kaçayım derken, traktörün altında kaldı
- Bakanlar ciğer kebabı teklifini geri çevirmedi! Nuri Ersoy mangalın başına geçti, Varank tavsiye verdi
- Sinemalarla ilgili son karar verildi! Beyaz perde 1 Temmuz'dan itibaren açılıyor
- Galatasaray, Paulinho transferinde mutlu sona çok yakın
- Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi
- Gelin ve damatların beklediği haber geldi! Davetli sınırı kalktı, halay pistlere geri döndü
- Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner, 77 yaşında hayatını kaybetti
- İçişleri Bakanlığı yeni normalleşme genelgesini yayımladı! Kafe ve restoranlarda nargile servisi olmayacak
- Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde 1 Temmuz'dan itibaren oyunlar serbest olacak
- Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımladı! İşte madde madde normalleşme detayları
- Gatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'le oynanan hazırlık maçında sakatlandı
- Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı
- Türkiye'de de faaliyet gösteriyor! Dev kripto para borsası İngiltere'de operasyonları durduracak
- Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı
- Doyasıya eğlendiler! Fenerbahçe'nin yıldızlarının horon teptiği anlar yoğun ilgi gördü
- Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
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