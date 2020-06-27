27 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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27 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

27 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

27 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
27.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 27.06.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

02:10 Spor Artı

03:40 Süper Lig Özetler

03:50 Efsanelerin İzinde

03:55 Spor Kitaplığı

04:00 Süper Lig Özetler

04:10 İngiltere Premier Lig Özetler

04:10 TFF 1. Lig Özetler

04:40 Spor Kitaplığı

04:45 Bundesliga

05:30 Nedir, Nasıl Oynanır?

05:30 Teknik Analiz

05:35 Takvim Yaprakları

05:40 Rusya 2018 Fıfa Magazin

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Brezilya - Arjantin

07:00 Süper Lig Özetler

07:30 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

08:55 Efsanelerin İzinde

09:00 Salto

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:00 Stadyum

11:00 Spor Manşet

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Ustalara Saygı

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:50 Spor Kitaplığı

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Burnley - Watford

14:00 Napoli - Juventus

15:30 Almanya'dan Futbol

15:45 Süper Lig Goller

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Spor Bülteni

16:25 Borussia Dortmund - Hoffenheim

16:30 Bundesliga

17:15 La Liga Özetler

18:00 Spor Merkezi

18:20 Dakika Skor

19:25 Norwich - Manchester United

20:00 İngiltere Premier Lig Özetler

20:35 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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