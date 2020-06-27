27 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 02:10 Spor Artı 03:40 Süper Lig Özetler 03:50 Efsanelerin İzinde 03:55 Spor Kitaplığı 04:00 Süper Lig Özetler 04:10 İngiltere Premier Lig Özetler 04:10 TFF 1. Lig Özetler 04:40 Spor Kitaplığı 04:45 Bundesliga 05:30 Nedir, Nasıl Oynanır? 05:30 Teknik Analiz 05:35 Takvim Yaprakları 05:40 Rusya 2018 Fıfa Magazin 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Brezilya - Arjantin 07:00 Süper Lig Özetler 07:30 Almanya Bundesliga Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:40 Süper Lig Özetler 08:45 TFF 1. Lig Özetler 08:50 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 08:55 Efsanelerin İzinde 09:00 Salto 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:00 Stadyum 11:00 Spor Manşet 11:50 Takvim Yaprakları 11:55 Hava Durumu 12:00 Ustalara Saygı 12:15 Süper Lig Özetler 12:45 TFF 1. Lig Goller 12:50 Spor Kitaplığı 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Burnley - Watford 14:00 Napoli - Juventus 15:30 Almanya'dan Futbol 15:45 Süper Lig Goller 15:55 Takvim Yaprakları 16:00 Spor Bülteni 16:25 Borussia Dortmund - Hoffenheim 16:30 Bundesliga 17:15 La Liga Özetler 18:00 Spor Merkezi 18:20 Dakika Skor 19:25 Norwich - Manchester United 20:00 İngiltere Premier Lig Özetler 20:35 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Dakika Skor 22:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com