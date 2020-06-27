27 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
27 Haziran 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:10 Spor Artı
03:40 Süper Lig Özetler
03:50 Efsanelerin İzinde
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 Süper Lig Özetler
04:10 İngiltere Premier Lig Özetler
04:10 TFF 1. Lig Özetler
04:40 Spor Kitaplığı
04:45 Bundesliga
05:30 Nedir, Nasıl Oynanır?
05:30 Teknik Analiz
05:35 Takvim Yaprakları
05:40 Rusya 2018 Fıfa Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - Arjantin
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
08:55 Efsanelerin İzinde
09:00 Salto
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
11:00 Spor Manşet
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Ustalara Saygı
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Burnley - Watford
14:00 Napoli - Juventus
15:30 Almanya'dan Futbol
15:45 Süper Lig Goller
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:25 Borussia Dortmund - Hoffenheim
16:30 Bundesliga
17:15 La Liga Özetler
18:00 Spor Merkezi
18:20 Dakika Skor
19:25 Norwich - Manchester United
20:00 İngiltere Premier Lig Özetler
20:35 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com