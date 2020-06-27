27 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
27 Haziran 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
27.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 27.06.2020 06:46
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Her Yerde Sen
01:00 Her Yerde Sen
02:30 Şevkat Yerimdar
03:15 Şevkat Yerimdar
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
06:15 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Bay Yanlış
13:00 Şevkat Yerimdar
15:30 Yaparsın Aşkım
16:15 Familya
19:00 FOX Ana Haber
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benimle Söyle
20:00 Bay Yanlış
22:00 Bay Yanlış
23:30 Bay Yanlış
Kaynak: InterSinema.com