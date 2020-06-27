27 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 00:00 Maç Saati 00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet 01:00 Maç Saati 01:00 Taraftar 01:45 Süper Lig Maç Sonu 02:00 Maç Saati 02:45 Kolaysa Anlat 02:45 Süper Lig Maç Sonu 03:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 04:00 beIN Manşet 04:15 Futbolun Şehirleri 04:30 Süper Lig Kısa Özet 04:45 Maç Saati 05:00 Maç Saati 06:30 Maç Saati 07:45 Maç Saati 08:30 Maç Saati 09:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri 09:45 Süper Lig Maç Özetleri 10:15 TFF 1. Lig Kısa Özet 10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 10:30 Kolaysa Anlat 10:30 Süper Lig Maç Sonu 11:00 Süper Lig Maç Sonu 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 12:30 Maç Saati 14:00 TFF 1. Lig Kısa Özet 14:15 Maç Saati 16:00 Kolaysa Anlat 16:00 Süper Lig Maç Sonu 16:00 Futbolun Şehirleri 17:00 Süper Lig Maç Önü 17:00 Taraftar 17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 17:45 Süper Lig'in Gol Kralları 18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 18:00 beIN Teknik 18:30 Kolaysa Anlat 18:30 Fenerbahçe - BTCTurk Malatya 19:00 Taraftar 19:15 Devre Arası 19:30 Fenerbahçe - BTCTurk Malatya 20:00 Süper Lig Maç Önü 20:00 Maç Önü 21:00 Y. Denizlispor - Beşiktaş 21:00 Beşiktaş - İH Konyaspor 21:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü 21:45 Süper Lig Devre Arası 21:45 Devre Arası 22:00 Y. Denizlispor - Beşiktaş 22:00 Beşiktaş - İH Konyaspor 22:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü 23:00 Süper Lig Maç Sonu Kaynak: InterSinema.com