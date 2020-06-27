27 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
27 Haziran 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:00 Maç Saati
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Maç Saati
01:00 Taraftar
01:45 Süper Lig Maç Sonu
02:00 Maç Saati
02:45 Kolaysa Anlat
02:45 Süper Lig Maç Sonu
03:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:00 beIN Manşet
04:15 Futbolun Şehirleri
04:30 Süper Lig Kısa Özet
04:45 Maç Saati
05:00 Maç Saati
06:30 Maç Saati
07:45 Maç Saati
08:30 Maç Saati
09:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:15 TFF 1. Lig Kısa Özet
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
10:30 Kolaysa Anlat
10:30 Süper Lig Maç Sonu
11:00 Süper Lig Maç Sonu
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
12:30 Maç Saati
14:00 TFF 1. Lig Kısa Özet
14:15 Maç Saati
16:00 Kolaysa Anlat
16:00 Süper Lig Maç Sonu
16:00 Futbolun Şehirleri
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:00 Taraftar
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
17:45 Süper Lig'in Gol Kralları
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
18:00 beIN Teknik
18:30 Kolaysa Anlat
18:30 Fenerbahçe - BTCTurk Malatya
19:00 Taraftar
19:15 Devre Arası
19:30 Fenerbahçe - BTCTurk Malatya
20:00 Süper Lig Maç Önü
20:00 Maç Önü
21:00 Y. Denizlispor - Beşiktaş
21:00 Beşiktaş - İH Konyaspor
21:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
21:45 Süper Lig Devre Arası
21:45 Devre Arası
22:00 Y. Denizlispor - Beşiktaş
22:00 Beşiktaş - İH Konyaspor
22:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
23:00 Süper Lig Maç Sonu
Kaynak: InterSinema.com