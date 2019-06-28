27 Haziran 2019 Haberleri
27 Haziran 2019 Manşet Haberleri.
- Zanlı, cezaevine ziyarete gelen ikizinin yerine geçip, firar etti
- Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kaslı fotoğrafıyla tam not aldı!
- Son Dakika! Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 şehit, 3 yaralı
- Kerkük'te bombalı saldırı: 18 kişi yaralı
- Aleyna Tilki son videosuyla takipçilerini ikiye böldü
- Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu
- İstanbul'da Gomis ile görüşme yapan Comolli'den transfer açıklaması
- Platonik aşık dehşet saçtı! 1 ölü, 2 yaralı
- Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!
- İYİ Parti, TRT'nin Osman Öcalan röportajı hakkında suç duyurusunda bulunacak
- TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Milletvekillerinden çok sert sözler
- Babacan'ın danışmanından yeni parti açıklaması: Büyük ihtimalle sonbaharda kurulacak
- Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!
- Cani baba, eşinin yerini söylemeyen kızına kaza yaptırıp, 11 kurşunla öldürdü
- Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!
- İmamoğlu İstanbullulardan isteklerini sıraladı
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye pankartla gelen çifte, nikah sözü verdi
- TFF, yeni sezonun Cemil Usta sezonu olduğunu açıkladı
- Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi
- İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk paylaşım : Mazbatamızı 16 milyon adına aldık
- Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, sosyal medya paylaşımlarla sallandı
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Sen utanma biz utanalım' dediği Cebrail de Saraçhane'ye geldi
- ÇAYKUR, Mayıs ayı yaş çay bedellerini ödemeye başladı
- İBB'nin resmi Twitter hesabı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından sessizliğini bozdu!
- Belediye çalışanları, İmamoğlu'nu 'Kimler gelmiş' şarkısıyla karşıladı
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı
- Saraçhane'de İmamoğlu'na renkli karşılama
- Mazbatasını alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk sözleri
- İYİ Partili Aytun Çıray: Kürt seçmeni saf sananlar sandıkta şamarı yedi
- Son dakika! Ekrem İmamoğlu, resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
- Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum
- Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na çarpıcı uyarı!
- Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin
- Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor
- Beşiktaş Tyler Boyd ile anlaştı
- Ryan Babel İstanbul'a geldi
- Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'köprü' açıklaması
- Bursaspor, Frey'in alacaklarını ödedi! Puan silme ve transfer yasağı cezasından kurtuldu
- CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı
- Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu
Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor
Çok konuşulacak 23 Haziran iddiası: AK Parti İstanbul seçimi için getirdiği seçmenleri geri götürmedi
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