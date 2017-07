27 Günde 282 Boğulma Vakası Önlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekipleri göreve başladıkları 10 Haziran Cumartesi gününden itibaren 282 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekipleri 10 Haziran Cumartesi günü Karasu, Kocaali ve Kaynarca Karaboğaz sahillerinde yaz sezonu başlangıcını yapmışlardı. Cankurtaran ekipleri bu bölgelerde 36 nokta ve 26 cankurtaran kulesinde 46 personel ile vatandaşların can güvenliğini sağlamak için çalışıyor. 7 jet ski, 1 zodyak bot ve 1 Hizmet aracı ise cankurtaran faaliyetlerinde ekiplere destek sunuyor.



Karadeniz sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara anında müdahale ettiklerini ve denizde uyulması gereken kurallar hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını söyleyen Cankurtaran Merkezi Grup Amiri Şaban Küçükosman, "Personelimiz ve destek araçlarımız ile boğulma vakalarına karşı görevimizin başındayız. Sahil kesiminde bulunan sitelere de kurtarma ekipmanları ve broşür dağıtıyor, uyarı tabelaları yerleştiriyoruz. Hava şartlarının kötü olduğu zamanlarda ise vatandaşlarımızın denize girmesine izin vermiyoruz. Vatandaşlarımızdan kendi güvenlikleri için uyarılarımıza hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" dedi.



Sakarya sahillerinin Karadeniz'in en tehlikeli sahilleri ve akıntı bölgesi olduğunun altını çizen Küçükosman, "10 Haziran'dan itibaren başladığımız görevimiz içerisinde boğulma tehlikesi geçiren 282 vatandaşımıza anında müdahale ettik. 3 vatandaşımıza Kaynarca'da, 256 vatandaşımıza Karasu'da 23 vatandaşımıza ise Kocaali bölgesinde müdahalede bulunduk. Bunlardan 51 vatandaşımızı hastaneye sevk ettik, 231 vatandaşımıza ise ayakta tedavi uyguladık. Sahillerimizde bu sezon maalesef 1 vatandaşımızı kaybettik fakat bu vaka denize girilmesi yasak olan bölgede gerçekleşti. Bu can kaybı için son derece üzgünüz. Böyle durumların yaşanmaması için vatandaşlarımızın uyarı tabelalarına dikkat etmeleri, cankurtaran ekiplerimizin olmadığı yerlerde denize girmemeleri noktasında hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu. - SAKARYA