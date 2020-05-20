27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!
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27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!

Ramazan ayının yirmi yedinci gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!
20.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:28

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

27. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazan bayramına yaklaştığımız orucun 27. gününde iftar sofrasında birbirinden lezzetli yemekler var. Orucu açmak için iftarınıza komşularınızı ve akrabalarınızı davet ettiyseniz, 27. gün menüsü ile geceye lezzet katabilirsiniz.

İftarın manevi ortamına damak tadı katacak olan 27. gün menüsünde kırmızı mercimek çorbası, tavuk etli kağıt kebabı, mercimekli mantı, kırmızı lahana salatası ve fincanda cupcake var.

27. GÜN İFTAR MENÜSÜ

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI

27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!

TAVUK ETLİ KAĞIT KEBABI

27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!

MERCİMEKLİ MANTI

27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!

KIRMIZI LAHANA SALATASI

27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!

FİNCANDA CUPCAKE

27. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Kadir gecesi iftar menüsü!
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