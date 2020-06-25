27 girişime 19,8 milyon dolar yatırım
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27 girişime 19,8 milyon dolar yatırım

Startups.watch tarafından hazırlanan yılın ilk çeyreği raporuna göre, Türkiye'de 27 girişime toplamda 19,8 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

27 girişime 19,8 milyon dolar yatırım
25.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:19

Startups.watch verilerine göre, 2020'nin ilk çeyreğinde yatırım yapılan 27 şirketin ilk 10'u tüm yatırımların yüzde 91'inin sahibi oldu. Yapılan yatırımların yüzde 78'i 1 milyon doların altında olurken, yüzde 4'ü 5-10 milyon dolar aralığında gerçekleşti. Raporda yatırım alan girişimlerin faaliyet gösterdikleri alanlarda SaaS firmalarının 7 girişimle öne çıktığı görülüyor. Yapay zekâ odaklı girişimler 5 girişimle ikinci sırada, retailtech ve pazar yeri girişimleri ise 4'er girişimle üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye girişim ekosistemi 2019'u 103 milyon dolarlık yatırımla kapatmıştı

Startups.Watch verilerine göre 2016 yılından sonra Türkiye'de kapanan startupların sayısında hızlı bir düşüş olduğu gözlemleniyor. Veriler, son 4 yılda daha az startup'ın kapandığını, daha fazla startup'ın çalışmalarına devam ettiğine işaret ediyor. Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin artık daha fazla profesyonel destek görmeye başlaması ve yatırım potansiyelinin artması, startupların ayakta kalmasını destekleyen unsurların başlıca öğeleri olarak değerlendiren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, girişimcilik ekosisteminin geleceği hakkında şunları söyledi: "Ülkemizde geçtiğimiz yıl girişimcilik ekosistemi 103 milyon dolar yatırım aldı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan küresel ekonomik bir daralma mevcut. Yine de çekilen yatırıma ve girişimlere bakıldığında önümüzdeki yıl sergilenecek performans için umutlu olduğumu söyleyebilirim."

IFASTURK'den genç girişimcilere katkı

Teknoloji alanındaki yeni girişimlerin ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacağına dikkat çeken Şenel, sözlerine şöyle devam etti: "TÜBİTAK 1512 Bigg 'Genç Girişimci Dostu/ Bigg Uygulaması ve Muhasebe Süreçleri' danışmanlık hizmetimiz ile teknolojiye dayalı iş fikirlerinin desteklenmesi, hayata geçmesi ve ülke ekonomisine artı değerler katması için çalışıyoruz. Bireysel Genç Girişimciler kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin şirket kurma sürecinde doğru kararlarla yönetilmesini sağlıyoruz. Girişimcilerin ekonomiye güç verecek iş fikirlerini destekleyerek koronavirüsün yol açtığı ekonomik zorluğun üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

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