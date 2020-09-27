27 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi
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27 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

27.09.2020 09:33 | Son Güncelleme: 27.09.2020 09:38
27 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

Beşiktaş19.00 Galatasaray - FenerbahçeTFF 1'İNCİ LİG14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Yılport Samsunspor16.30 Ankaraspor - Adana Demirspor19.00 Altay - EskişehirsporBASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.

Aytemiz Alanyaspor

16.00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş19.00 Galatasaray - Fenerbahçe

TFF 1'İNCİ LİG14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Yılport Samsunspor16.30 Ankaraspor - Adana Demirspor19.00 Altay - Eskişehirspor

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Gaziantep Basketbol15.15 Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ17.30 Büyükçekmece Basketbol - Petkim Spor20.00 Pınar Karşıyaka - Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Halkbank - Arhavi Voleybol15.30 Spor Toto - Fenerbahçe HDI Sigorta16.00 İnegöl BLD. - Sorgun BLD.14.00 İstanbul BBSK - Tokat Belediye Plevne15.00 Haliliye BLD. - Solhan Spor

YELKENTurkcell Platinum Bosphorus Cup Programı12.00 - 17.00 Şamandıra Yarışları (Caddebostan Sahili)

AVRUPA'DAN FUTBOL13.15 Feyenoord - Den Haag (Orkun Kökçü)13.30 Spezia - Sassuolo (Kaan Ayhan, Mert Müldür)16.00 Hellas Verona - Udinese (Mert Çetin)18.00 Lorient - Lyon (Cenk Özkacar)18.30 Manchester City - Leicester (Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder)19.00 Freiburg - Wolfsburg (Yunus Mallı)19.00 Crotone - Milan (Hakan Çalhanoğlu)19.30 Valladolid - Celta Vigo (Emre Mor, Okay Yokuşlu)

21.45 Roma - Juventus (Merih Demiral)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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