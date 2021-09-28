27 Eylül 2021 Haberleri
27 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
İSTANBUL (Haberler.com) -
- Kanada'da gerçekleşen maden kazasında 39 kişi yer altında mahsur kaldı
- Belçika'da 'Başörtüsüz olma şartı' koşulan iş ilanı kaldırıldı
- 16 yaşındaki arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti
- ABD İstanbul Başkonsolosluğu, 11 bin dolar maaşla otomobil tamircisi arıyor
- Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak
- İçerisinde 25 bin TL'lik elbise olan minibüs, cayır cayır yandı
- Numan Kurtulmuş'tan Akşener'in 'Başbakanlığa adayım' sözlerine yanıt: Başbakanlık sistemi kalkalı çok oldu
- Kış sofralarının vazgeçilmezi! Kars'ta kaz fiyatları 300 liraya kadar çıkınca vatandaş üretime başladı
- Vitor Pereira için 'Küçük aklıyla' ifadesini kullanan A Spor yorumcusuna taraftar ateş püskürdü
- Süper Lig'in gözü bu maçtaydı! Trabzonspor, Alanya karşısında liderlik fırsatını tepti: 1-1
- 3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor
- Kendisi küçük, yüreği kocaman! Şampiyonluğu kaybetme pahasına Türk bayrağını yerden kaldırdı
- Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti
- Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu
- D-100'de makas atarak ilerleyen sürücü araçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı
- Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, eşyaları paramparça edip evi ateşe verdi
- Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor
- Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı
- Koronayla mücadelede güzel haber! Aşı üreticisi Pfizer, ilaç denemelerine başladı
- Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barınamıyoruz' eylemlerine sert tepki: Gezi'nin bir başka versiyonu
- Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada
- Evinin penceresinden beton zemine düşen yaşlı adam, feci şekilde can verdi
- 8. katın penceresinden düşen talihsiz adam hayatını kaybetti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu
- Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz
- Son Dakika: Artan vakalar yüz yüze eğitimi etkileyecek mi? Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt
- Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu
- Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
- CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar
- Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla
- Bikinili pozlarını paylaşan şarkıcı Linet'in göbeğindeki detay gözlerden kaçmadı
- Diyanet'ten 'yapay et' iddialarına yanıt: Helal olduğuna dair fetvamız yok
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
- Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
- Kılıçdaroğlu'ndan partisine özeleştiri: Kusurumuz, hatamız, yanlışımız da var
- F.Bahçe resmen dolandırılmış! Hollandalı şirket Zajc'ın parasını basit bir hileyle cebe indirmiş
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#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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