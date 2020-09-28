27 Eylül 2020 Haberleri
28.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 28.09.2020 00:19
27 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
- Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin
- Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, apar topar ameliyata alındı
- Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı 'fotokapan'la ele verdi
- Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi
- F.Bahçeli Valencia, G.Saray derbisi değerlendirdi: Ödülümüzü alamadık
- Derbide Luyindama'nın müdahalesiyle acı içinde yerde kalan Ferdi Kadıoğlu, kolunun son halini paylaştı
- G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı
- Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış
- Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü
- Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi
- Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray'a övgü: Uyum sağlamış bir takım
- Sağlık Bakanı Koca, karantina evine yapılan misafir akına isyan etti: Koronavirüs pozitifleri ziyaret etmeyin
- Belhanda'dan transfer iddialarına dikkat çeken yanıt: Şimdilik Galatasaray'dayım
- Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor
- G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü
- Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 6 maçtır yenemiyor
- Son Dakika: Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı
- Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı
- Deniz paraşütünü çeken teknenin türbin motoruna halat dolandı! Eğitmenlerin profesyonelliği büyük faciayı önledi
- Dünya genelinde koronavirüse bağlı ölümler 1 milyonu aştı
- Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü
- Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak
- Seyircisiz oynayan G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahaya meşale atıldı
- İş ilanı verip başvuran genç kadınlara tacizde bulunan şahıs yakalandı
- Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti
- Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı
- Tottenham, 90+7'de yediği golle Newcastle ile 1-1 berabere kaldı
- Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu
- Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi
- Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı
- Ankaragücü ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı
- Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti
- Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı
- Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaktır
- Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı
- Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin