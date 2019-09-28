27 Eylül 2019 Haberleri
27 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
28.09.2019 00:18
- Celal Şengör'den büyük İstanbul depremi için korkutan tahmin: Ölü sayısı 100 bini geçer
- Bahçeli'ye söylediği sözlerle MHP'lilerin tepkisini çeken CHP'li Mücahit Avcı darp edildi
- Arsenal, Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'i gönderiyor!
- Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu
- HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı
- İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı 'Yeditepe Huzur' denetimleri!
- Mansur Yavaş'tan 'salgın hastalık' iddialarına yalanlama
- Genç adam, askere gitmemek için 81 yaşındaki kuzeniyle evlendi
- Başakşehir 5 haftada attığı golü 1 maçta buldu
- Daniel Aleksic ve Fredrik Gulbrandsen ilk gollerini attı
- Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti!
- 'Deprem kahini' Frank Hoogerbeets Türkçe tweet attı: Deprem bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Hedef 75 milyon turist
- Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
- Yusuf Güney'den Megastar Tarkan'a yalaka göndermesi
- PSG'de Kylian Mbappe ve Mauro Icardi iyileşti
- Tokat'ta bir okulda okul müstahdemi asılı bulundu, okul tatil edildi
- Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Isla takımla birlikte çalıştı
- 19 yaşındaki Melike Demirci, nikahsız eşi tarafından öldürüldü
- Yunanistan'da 3,7 şiddetinde deprem oldu
- Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Görüşmeler 2 hafta içinde tamamlanacak
- Neslican Tay ile aynı hastalığa yakalanan genç kız destek istiyor
- Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Yaşımız kemale erdi
- Ankara'da heyecan yaratan gelişme! Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti
- Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun'un sözleşmeleri uzatıldı!
- Çavuşoğlu: Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşamazsak terör örgütlerini temizleriz
- Galatasaray'da Andone dev derbiyi tribünde takip edecek!
- Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu: Paramı verin
- Show TV spikeri Ece Üner'in 'toplanma alanı' göndermesi sosyal medyanın gündemine oturdu
- İmamoğlu ile görüşemeyen saldırganın, jiletle binaya girme, tırmanma ve yakalanma anı böyle görüntülendi
- 53 günlük Ali Baran bebeğin şüpheli ölümü! Vücudunda morluklar var
- Kılıçdaroğlu'dan hükümete deprem çıkışı: Nereye gitti bu paralar?
- MHP lideri Bahçeli'den hastalığıyla ilgili paylaşımlara suç duyurusu
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ekrem İmamoğlu'na toplanma alanları tepkisi: Siyaset yapmıyoruz
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert deprem uyarısı: Bilgi kirliliğini affetmeyiz
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiye gitme kararı aldı!
- Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı
- Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu
- Dev derbi öncesi Galatasaray'ın Instagram hesabı hacklendi!
- Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem