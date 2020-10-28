27 Ekim 2020 Haberleri
28.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 28.10.2020 01:19
27 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
- Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor
- Gözü dönen şahıs, önce ayrıldığı nişanlısı ve annesini sonra kendini öldürdü
- Charlie Hebdo'dan yine çirkin provokasyon! Erdoğan üzerinden Peygamberimizi ve İslam'ı hedef aldılar
- Eşinin eve dönmesini isteyip hastanenin çatısına çıktı, operasyonla indirildi
- Terör örgütü PKK'nın kanlı faaliyetleri, IKBY halkı için tehdit oluşturuyor
- Messi ile kriz yaşayan Barcelona Başkanı Bartomeu istifa etti
- Trump'tan Dağlık Karabağ çıkışı: Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı
- Hatay'daki yangında mahalleli, evleri yanmasın diye gözyaşlarıyla dua etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! Dağlık Karabağ'daki son durum ele alındı
- Hükümete tepki gösteren milletvekili, kürsüde kolunu kesip kanını akıttı
- Meteoroloji'den 13 il için için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
- Salgın nedeniyle Sakarya'daki tüm hastanelerde acil olmayan ameliyatlar durduruldu
- İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yaz aylarında Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapabiliriz
- Freni patlayan araç uçuruma yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti
- Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi
- AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Uluay'ın engelli kızı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Ermenistan ordusunun Berde'deki roketli saldırısında yaralanan siviller korku dolu anları anlattı
- MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor
- Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü
- Azerbaycan'dan darbe yiyen Paşinyan, halkını tehdit etti: Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız
- Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
- 'Türk ürünlerine boykot gündemimizde yok' diyen Fransız Bakan'dan AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye karşı önlem alın
- Karşılıklı boykot uygulayan Türkiye ve Fransa'nın ekonomik ilişkileri ne boyutta? Dikkat çeken rakamlar
- Türk İHA'larından nokta atışı! Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan böyle vuruldu
- Yüz yüze eğitim sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin sınavları izole bir ortamda gerçekleşecek
- Sertab Erener, Bodrum'da çöp toplayıp isyan etti: Utanıyorum insan olmaktan
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Macron sayın cumhurbaşkanımızı hiçbir zaman uyaramaz
- Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin yasağı getirdi
- Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2209 yeni vaka tespit edildi
- 70 yaşındaki uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis cezası verildi
- Mardin'de 1700 yıllık kilise 7 milyon 250 bin liraya internetten satışa çıkarıldı
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendisini karantinaya aldı
- Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı
- Ceman Enginyurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı
- KOBİ'lerin sıkça yaptığı 5 hata
- Azerbaycan milletvekili Paşayeva'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek: Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz
- AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine ortak tepki
- Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak
- Son Dakika: 500 lirayı aşan altından yeni rekor geldi