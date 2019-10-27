27 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

27.10.2019 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sevgili Geçmiş

02:45 Dünyanın En Güzel Kokusu

04:15 Türk Müziği

05:15 Kiralık Aşk

07:00 Yüksek Sosyete

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:15 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:30 Sevgili Geçmiş

15:30 Benim Tatlı Yalanım

18:45 Star Haber

20:00 Büyük Baskın

22:15 Büyük Baskın

Kaynak: InterSinema.com