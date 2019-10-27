27 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

27.10.2019 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 D'artagnan'ın Kılıcı

02:15 Poyraz Karayel

04:15 Müzik Arası

05:15 Ver Elini Aşk

06:45 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

15:00 Afili Aşk

18:45 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Eyvah Öğretmenim!

Kaynak: InterSinema.com