27 Ekim 2019 Eurosport Yayın Akışı

27.10.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:05 Superbike

00:50 Alp Disiplini

01:35 Alp Disiplini

02:30 Superbike

03:15 Superbike

04:00 Spor Otomobil

05:15 Spor Otomobil

06:30 Bisiklet

07:45 Bisiklet

08:45 Spor Otomobil

09:30 Alp Disiplini

10:00 Alp Disiplini

12:00 Bisiklet

13:00 Alp Disiplini

15:00 Alp Disiplini

16:30 Spor Otomobil

17:15 Spor Otomobil

18:00 Spor Otomobil

19:05 Tüm Sporlar

19:25 Alp Disiplini

20:10 Haberler

20:15 Bisiklet

22:45 Haberler

22:55 Tüm Sporlar

23:15 Spor Otomobil

Kaynak: InterSinema.com