27 Ekim 2019 Atv Yayın Akışı

27 Ekim 2019 Atv Yayın Akışı

27 Ekim 2019 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

27.10.2019 06:45
27 Ekim 2019 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

03:20 Kanatsız Kuşlar

05:30 Kara Para Aşk

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Sen Anlat Karadeniz

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kimse Bilmez

Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et