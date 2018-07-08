27. Dönem Yalova Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı
- TBMM Genel Kurulu 27. Dönem Yalova Milletvekilleri AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş CHP Yalova Milletvekili Özcan ÖzelTBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.
- TBMM Genel Kurulu
27. Dönem Yalova Milletvekilleri
AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol
AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş
CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel
TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Van milletvekili olarak seçilen AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel yemin ederek görevlerine başladı.