27. Dönem Van Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı
- TBMM Genel Kurulu 27. Dönem Van Milletvekilleri AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç HDP...
- TBMM Genel Kurulu
27. Dönem Van Milletvekilleri
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas
HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal
HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç
HDP Van Milletvekili Tayip Temel
HDP Van Milletvekili Sezai Temelli
TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Van milletvekili olarak seçilen AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, HDP Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, AK Parti Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Milletvekili İrfan Kartal, HDP Milletvekili Muazzez Orhan, HDP Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Milletvekili Tayip Temel, HDP Milletvekili Sezai Temelli yemin ederek görevlerine başladı.