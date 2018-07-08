27. Dönem Siirt Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı

27. Dönem Siirt Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı

- TBMM Genel Kurulu AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.

- TBMM Genel Kurulu
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören
HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş
HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş yemin ederek görevlerine başladı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et