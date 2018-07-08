27. Dönem Siirt Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı
- TBMM Genel Kurulu AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.
- TBMM Genel Kurulu
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören
HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş
HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş yemin ederek görevlerine başladı.