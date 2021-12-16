27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI 3. YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI - Haberler
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27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI 3. YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI

27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI 3. YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI
Habermetre - Haberler | Toplum

27. Dönem POMEM 3. yedek aday planlama sonuçları açıklanmıştır.

27. Dönem POMEM 3. yedek aday planlama sonuçları açıklanmıştır.

27. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine, Lisans mezunu 77 erkek, Ön lisans mezunu 12 erkek, Lisans mezunu 2 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.

Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

27. Dönem polis meslek eğitimi için yedek aday planlamaları 3. yedek planlama ile birlikte sonlandırılmıştır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

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