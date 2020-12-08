27. Dönem POMEM başvuruları başladı
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27. Dönem POMEM başvuruları başladı

08.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:29
27. Dönem POMEM başvuruları başladı

27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) başvuruları başladı.

27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) başvuruları başladı. Polis Akademisi, 27.Dönem POMEM aday başvuru, seçme ve değerlendirme kılavuzunu yayınladı.

Polis Akademisinden yapılan açıklamaya göre, 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere toplam 8 bin aday asıl olarak alınacak. Lisans mezunları için 2019-2020 yılları içinde KPSS P3 puan türünden en az 60 puan, önlisans mezunlarından 2020 KPSS P93 puan türünden en az 65 puan alanların başvuru yapabileceği belirtildi. Kadın ve erkek adayların 01 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olması şartı aranmakta. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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