27 bin Rus vatandaşı hava kısıtlamaları nedeniyle ülkesine dönemiyor - Haberler

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27 bin Rus vatandaşı hava kısıtlamaları nedeniyle ülkesine dönemiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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27 bin Rus vatandaşı hava kısıtlamaları nedeniyle ülkesine dönemiyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR), Rusya dışında 150 bin Rus turistin bulunduğunu ve 27 bin Rus vatandaşının hava kısıtlamaları nedeniyle ülkeye dönüş yapamadığını duyurdu.

Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR), Rusya dışında 150 bin Rus turistin bulunduğunu ve 27 bin Rus vatandaşının hava kısıtlamaları nedeniyle ülkeye dönüş yapamadığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle birçok dünya ülkesi Rusya'ya hava kısıtlamaları kararı aldı. Yeni kısıtlama haberleri de gelmeye devam ederken, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya dışında 150 bin Rus turistin bulunduğunu belirterek, dönüş için süresi gelen 27 bin turistin de Rusya'ya dönemediğini duyurdu. ATOR yetkilileri, bu sorunlarla turizm acentelerinin baş edemeyeceğini, bu nedenle ATOR ve Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yardım taleplerinin artabileceğini ifade etti. Yetkililer, neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin hava sahasını kapatması nedeniyle transatlantik uçuşlarında da sorunlar yaşandığını kaydetti. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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