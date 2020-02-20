27 bin 500 tane uyuşturucu hapla yakalandı
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27 bin 500 tane uyuşturucu hapla yakalandı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 10 yıl hapis cezasıyla aranan O.C., 27 bin 500 ecstasy hap, 25 gram kokain ile yakalandı.

20.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:14
27 bin 500 tane uyuşturucu hapla yakalandı

KOCAELİ Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 'da düzenlenen operasyonda, 10 yıl hapis cezasıyla aranan O.C., 27 bin 500 ecstasy hap, 25 gram kokain ile yakalandı. Şüpheli, tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçuyla 10 yıl hapis cezasıyla aranan O.C.'yi İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakaladı. Yapılan aramada 27 bin 500 ecstasy hap, 25 gram kokain, 2 sahte kimlik ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 100 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 


Kaynak: DHA
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