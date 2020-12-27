27 Aralık Pazar Koronavirüs tablosu açıklandı mı?! 27 Aralık Cumartesi Türkiye'de bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

27 Aralık Pazar günü Koronavirüs Tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 27 Aralık Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılıyor. Peki 27 Aralık Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı?